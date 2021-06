Gazzetta: Locatelli, il Sassuolo lo valuta 60 milioni, la Juve ne offre 30 più due contropartite

In settimana incontro tra i club per discutere l’offerta. Oltre al centrale si pensa a Rafia, Da Graca e Felix Correia

La Juve fa sul serio per Locatelli, che in Nazionale sta dando il meglio, attirando la concorrenza dalla Ligue e dalla Premier. Così i bianconeri si sono fatti avanti con un’offerta, scrive la Gazzetta dello Sport, che dà la valutazione del calciatore.

“Il Sassuolo è partito da una base di valutazione di 40 milioni, cifra che rischia di impennarsi a 60 dopo le prestazioni (e i gol) in Nazionale del centrocampista, che hanno riacceso l’interesse di diversi top club stranieri (dal Chelsea allo United, dall’Arsenal al Tottenham). L’idea iniziale della Juventus era di non andare oltre i 25 milioni cash, adesso è disposta a spingersi fino a 30, aggiungendo però alla parte in contanti dei giovani di prospettiva che possono trovare in Emilia il posto giusto per crescere e maturare”.

La contropartita più probabile, e anche la più gradita al Sassuolo è Radu Dragusin, centrale difensivo di 19 anni che ha già avuto offerte dalla Premier. Ma il Sassuolo lo valuta molto meno di quanto faccia la Juve (si passa da 5 a 10 milioni, scrive la rosea) e quindi cedere lui non basterebbe ad arrivare ai 40 milioni stabiliti dal Sassuolo. Dunque le contropartite potrebbero essere due. Oltre a Dragusin, ballano i nomi di Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella, che però Allegri vorrebbe tenere con sé, o un Under 23, come Cosimo Da Graca o Hamza Rafia oppure Felix Correia.

La prossima settimana è previsto un incontro tra l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali e l’uomo mercato della Juve, Federico Cherubini.