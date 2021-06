Gazzetta: il Feyenoord non fa sconti su Senesi, il Napoli pronto a virare su Montero

Il club olandese chiede 20 milioni per il centrale, ma ne ha rifiutati 17 da due club spagnoli. Il club partenopeo non è disposto a spendere tanto

Sono due i calciatori in ballo, nel mercato del Napoli, per la difesa: Francisco Montero e Marcos Senesi. La Gazzetta dello Sport si sofferma sul tema.

Montero, dell’Atletico Madrid, la scorsa stagione ha giocato in prestito col Besiktas. A fine giugno tornerà a Madrid, che potrebbe decidere di cederlo. Il Napoli potrebbe chiederlo in prestito.

“L’interessamento del club napoletano per il giovane Under 21 spagnolo è stato confermato anche da Aljandro Camano, il suo procuratore, che ha avuto contatti con lo stesso Giuntoli, il suo cartellino non ha un costo eccessivo, si aggira intorno ai 4 milioni di euro, ma il dirigente napoletano potrebbe chiederne anche il prestito”.