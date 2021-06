Galles-Svizzera 1-1, Italia prima nel girone A

Due gol di testa decidono la sfida: di Embolo e di Moore. Nel finale annullato il 2-1 degli svizzeri per fuorigioco millimetrico di Gavranovic

Si è completato il girone A degli Europei. Galles-Svizzera è finita 1-1. Svizzeri in vantaggio nel primo tempo con colpo di testa di Embolo. Primi 45 minuti controllati dalla formazione di Petkovic ex allenatore della Lazio. Nella ripresa, la squadra di Bale ha fatto qualcosa in più e alla mezz’ora ha pareggiato ancora con un colpo di testa: stavolta di Moore. Nel finale, la Svizzera ha fatto entrare Gavranovic (bel giocatore) che ha segnato il gol del 2-1 ma un filo in fuorigioco. Il Var ha così annullato. Dopo una giornata, l’Italia è al primo posto nel Girone A con 3 punti. Secondi Galles e Svizzera con 1 punto. Ultima la Turchia.