Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla zona bianca

Eri un lunnedì che chiuveva fina fina e pariva che il cieli nun vulisse mustrari il su culuri. Muntilbano haviva arrinunciata alla sua natata e si biviva la su ciricunata di caffia lenta lenta. Nun pariva manca giugna ma novimbira.

Ma linta commo chella acquarelle che stave scinninna a nzuppaviddrani si sintette la rumorata del mallitta tilifuna.

“Ma quanna chiova nun si dovribba tilifunare alla ginta… “.

“(…)”.

“Insumma chi è che scasse?”.

“Dutturi, dutturi, sugno ia lu scassinaturi!.

Muntilbano: “Ria cunfessa”.

Catarelli: “Quanti annalia mi pigliai?”.

M: “Havimma da spittari il prucessa”.

C: “Ma allura il facta è gravia?”.

M: “Sissi, ma pi ura havia da stari alli arrista dumiciliaria nel gabbiotta al cummissariata”.

C: “(…)”.

M: “Allura dimma chi mintula vaia attruvanna?”.

C: “Nun circai niuna mintula, dutturi, parlanna cu rispitta”.

M: “Allura pirchia mi scassasta?”.

C: “Pirchia vuliva addimandarla quanno fanna la Sicilie zuna ianca… “.

M: “Havimma da spittari altira simmana… “.

C: “E pirchia il Mulisia già ianca esta?”:

M: “Pirchia in Mulisia nun fanna i talibana commo nuia siciliana e si mittana le maschirina e stanna luntana”.

C: “Ma commo Figliuola non haviva prumissa la spallate?”.

M: “Sissi, ma nuia l’havimma vitata”.

C: “Dutturi ma allura il pilla quanna ricumincia?”.

M: “Chiù Pilla pe omnes”.

C: “E pe le fimmina”.

M: “La rivirsibilitate”.

C: “Ma il blucca dei licientiaminta?”.

M: “E’ bluccata!”.

C: “Ed il partita del centradistra unita sutta Salvinia?”.

M: “Stavia nelle mana amurusa de la Madunna de Fatima”.

C: “Ma nuia in Itaglia ci havimma tanta Madunna: pirchia Salvinia si ni itta in Purtualla pi addimandaria la gratia?”.

M: “Pirchia in chista mumenta il Purtualla iuca a palluna miglia di nuia”.

C: “Macari chesta è vira, ma Salvinia ci è o ci facia?”.

M: “Salvinia nun è nu pulitica”.

C: “E chi fussia?”.

M: “Iddo è il meliora rappira che havimma in Itaglia”.

C: “E che musiche facia?”.

M: “La Fatima Dance”.

C: “E commo facia?”.

M: “Non facia, ti facia”.

C: “Ma ia nun vulia faremi faceri”.

M: “Allura pria alla Madunna di Tindara”.

C: “Ma poia mittimma le Madunna cuntraria”.

M: “Si la vidana intra lura”.

C: “E che Madunnia!”.

M: “Catarè, vidia di rispittari la Madunna”.

C: “Qualichi di chilla?”.

M: “(…)”.