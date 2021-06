De Zerbi: «Chi ha giocato con il Napoli e con il Cluj, è pronto a qualsiasi esperienza»

Il Corriere dello Sport intervista Roberto De Zerbi. Ha firmato un contratto con lo Shakhtar, abbandonando la Serie A dopo l’esperienza al Sassuolo.

«Perché volevo rimettermi in gioco. Perché voglio crescere. Perché al Sassuolo ero arrivato – secondo me – al punto più alto del progetto. Perché intendo imparare a gestire tre partite settimanali con organici ricchi di stranieri e misurarmi con una lingua nuova. Perché voglio diventare padrone dell’inglese».

Motiva la scelta dello Shakhtar.

De Zerbi racconta di aver chiamato Paulo Fonseca per farsi dare dei consigli sulla squadra. Di avere avuto contatti con club italiani, prima di scegliere l’Ucraina.

I soldi non c’entrano.

«Che non si dica, come ha scritto qualcuno, che l’ho fatto per soldi. Sciocchezze! Restando qua, avrei guadagnato le stesse cifre».