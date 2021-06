Corsport: tra la Lazio e Hysaj basta una telefonata (che però non arriva)

Hysaj e la Lazio, il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa.

L’intrigo è internazionale. Tutti dicono e credono che Hysaj sarà il primo colpo della Lazio la prossima settimana, allo scoccare dell’1 luglio, giorno in cui sarà ufficialmente svincolato. Eppure, da ogni latitudine, sbucano nomi di terzini sinistri, è un continuo. Il diesse Tare ieri è piombato a Milano, tratta in tutti i ruoli, su tanti tavoli, per esaudire Sarri. Hysaj è l’acquisto più semplice, basta una telefonata per invitarlo a Roma e firmare il contratto da quattro-cinque anni che lo legherà alla Lazio. La chiamata non è ancora arrivata né si sono registrati segnali di chiusura imminente. Resta un obiettivo caldo, forse non l’unico. Si può chiudere appena si vorrà.