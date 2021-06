CorSport: se Insigne non rinnoverà con il Napoli, l’unica possibilità per lui sarà la Fiorentina

Il futuro di Lorenzo Insigne è avvolto nella nebbia. La distanza con il Napoli relativamente alla trattativa per il rinnovo è siderale, scrive il Corriere dello Sport. Che aggiunge:

”Allo stato, insomma, la situazione è nebulosa e tra l’altro, al di là di qualche timida informazione richiesta dal Tottenham e dall’Inter, l’unica idea concreta resta quella di Gattuso: riflettere sulla Fiorentina nel caso in cui non rinnovasse. Difficile che Lorenzo accetti – estremamente – e ciò significa che dopo l’Europeo andrà in scena una partita durissima con il Napoli, perché la sua non sarà soltanto una scelta di calcio, ma di vita”.