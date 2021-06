CorSport: mercato Lazio, Sarri mette Maksimovic in stand-by

Tra gli obiettivi di mercato della Lazio resta Hysaj ma Maksimovic si allontana. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri avrebbe messo in stand-by il difensore serbo del Napoli.

“Per la difesa l’acquisto più vicino è Hysaj, ormai ex Napoli. E’ un fedelissimo di ‘Mau’, sa giocare a sinistra (dividerebbe il posto con Fares) pur essendo destro. Si conoscono dai tempi dell’Empoli, possono riabbracciarsi a Roma. È sul mercato Maksimovic, anche lui ormai ex Napoli, anche lui considerato vicinissimo da giorni. Gattuso lo vuole a Firenze. Sarri, dopo un iniziale interesse, avrebbe messo il nome in stand-by, si starebbero valutando anche altri nomi per affiancare un centrale ad Acerbi e Luiz Felipe”.