CorSport: il Napoli si muoverà sul mercato per un terzino sinistro, un centrale e un centrocampista

Il club lavora sul doppio binario entrate e uscite. Qualora, oltre a Maksimovic e Bakayoko, andassero via Koulibaly e Fabian i rinforzi sarebbero due per ogni ruolo

A Luciano Spalletti piace molto la rosa del Napoli, ma ragiona già sul futuro. Il Corriere dello Sport scrive che saranno tre le posizioni in cui il club si rinforzerà, sul mercato.

“Sulle liste azzurre di mercato sono state evidenziate tre posizioni: terzino sinistro, difensore centrale, centrocampista. Sono questi i tre ruoli che rivestono la priorità, sono queste le posizioni in cui saranno sicuramente operati dei ritocchi, ma ovviamente tutto è legato alle cessioni”.

Se, oltre a Maksimovic, andrà via Koulibaly, i marcatori dovranno essere due. Se oltre a Bakayoko andrà via anche Fabian, anche in mezzo al campo gli interventi dovranno essere raddoppiati.

Sulla fascia sinistra avanza prepotentemente Reinildo Mandava, campione di Francia con il Lilla. Sono in lista anche Emerson Palmieri e Danilo D’Ambrosio. A centrocampo, si valutano Toma Basic, Rodrigo De Paul e Morten Thorsby.