CorSport: Emerson Palmieri costa troppo per il Napoli

L’ingaggio del giocatore del Chelsea non è in linea con la situazione attuale del club, adesso è Mandava in pole, grazie anche ai buoni rapporti con il Lilla

Nella corsa del Napoli al mercato per il terzino sinistro (priorità indicata anche da Spalletti), la pista Emerson Palmieri si complica. Adesso è in pole Mandava, del Lille. Emerson costa troppo, l’ingaggio non è in linea con la situazione attuale del club. Su Mandava, invece, potrebbe pesare favorevolmente il precedente di Osimhen e i buoni rapporti con il Lilla.

“Un Emerson Palmieri ad esempio che va in scadenza nel 2022, a che vivendo nel Chelsea si porterebbe dietro un ingaggio non perfettamente in linea con la situazione attuale. Mandava sta davanti agli altri, a Emerson Palmieri e anche a Danilo D’Ambrosio, fresco di rinnovo con l’Inter”.