Corrmezz: non è facile che arrivino offerte da 50 milioni per Koulibaly

Fin qui nessuna proposta concreta, il Liverpool ha preso Konaté, lo United preferisce Pau Torres. E, come detto, qui Kalidou guadagna benissimo

Come raccontato ieri dal Napolista, l’eventuale permanenza a Napoli di Koulibaly non sarebbe una scelta d’amore (alla Bellavista) ma una scelta professionale, economica, com’è normale che sia per ogni lavoratore. A Napoli Koulibaly guadagna 5,5 milioni netti e difficilmente oggi troverebbe una squadra disposta a versargli la stessa somma.

Scrive il Corriere del Mezzogiorno che non sarà facile trovare club disposti a pagare 50 milioni, o persino di più, il cartellino di Koulibaly. Scrive che il Liverpool ha preso Konatè, lo United sembra preferirgli il più giovane Pau Torres, e soprattuto “proposte concrete al Napoli non sono arrivate”. Il che taglia la testa al toro.