Ancelotti: «Inginocchiarsi non risolve il problema razzismo. Vanno educate le nuove generazioni»

Su Il Giornale, Franco Ordine intervista Carlo Ancelotti. Il tema sono gli Europei di calcio. L’ex tecnico del Napoli parla di sorpresa Italia.

Soprattutto, il gruppo è compatto, dice, e ne attribuisce il merito a Mancini.

«Ho visto un gruppo compatto e una squadra che gioca da squadra in qualsiasi condizione. Merito delle idee chiare di Roberto Mancini . In tre anni di tempo ha lavorato con lo stesso sistema di gioco nel quale gli azzurri si ritrovano comodi, ha cambiato qualche protagonista ma zero esperimenti, è andato dritto per la sua strada insomma ottenendo adesione convinta allo stile che voleva imporre».

Ancelotti interviene anche sulla questione dell’inginocchiarsi o meno prima della partita.

«Da noi in Inghilterra è diventata un’abitudine, lo facciamo da un anno e mezzo e non c’è alcuna discussione sul punto. Io la penso così sull’argomento: non è fondamentale inginocchiarsi per qualche secondo. Non si risolve la questione. Il tema vero è: educare le nuove generazione alla questione del razzismo che è ancora presente nelle nostre società. E su questo bisognerebbe discutere e intervenire».