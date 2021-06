Al Khelaifi: «Non venderemo Mbappé, resterà al Psg. Ma non può decidere i nostri acquisti»

Intervista esclusiva del presidente del Psg a L’Equipe: «È ambizioso come noi, vuole una squadra più forte per vincere la Champions»

Intervista esclusiva de L’Equipe a Al Khelaifi proprietario del Psg. L’intervista è lunga ed esaustiva. Riportiamo qui lo stralcio relativo al file Mbappé che potrebbe lasciare il club parigino in direzione Madrid. Al Khelaifi smentisce categoricamente.

Non fornisco ai media dettagli sulle trattative in corso. Tutto quello che posso dire è che stanno proseguendo bene. Spero che troveremo un terreno comune. Questa è Parigi, questo è il suo paese. Ha una missione, non solo di essere un calciatore, ma di promuovere il campionato francese, il suo paese e la sua capitale. È un ragazzo fantastico, come persona e come atleta. È uno dei migliori giocatori di oggi e vincerà il Pallone d’Oro per anni, ne sono sicuro al 100%. Ha tutto quello che serve per rimanere qui. Dove può andare? Quali club, in termini di ambizione e progetto, possono oggi competere con il Psg?

Potrebbe desiderare un’esperienza in un campionato diverso dalla Ligue1.

Lo so, alcuni dicono che la Ligue1 è troppo facile per il PSG… Queste voci non le abbiamo sentite quando noi siamo andati in finale di Champions e il Lione è arrivato in semifinale.

Se ha chiesto una squadra all’altezza delle sue ambizioni, è perché vuole vincere e non è una brutta cosa. Anche noi siamo ambiziosi. Ma se vuole decidere chi acquistare o no, non è possibile. Ripeto, è un ragazzo fantastico, sono sicuro che lo dice perché vuole una squadra migliore per vincere la Champions.