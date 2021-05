Tuttosport: Agnelli vorrebbe tenere Pirlo per dimostrare di non aver sbagliato a sceglierlo

Con la qualificazione Champions e la vittoria della Coppa Italia la Juve potrebbe trattenere il tecnico. Del resto non c’è frattura con lo spogliatoio

“Con la qualificazione Champions e la Coppa Italia alzata a Roma, c’è la concreta possibilità che la società vada avanti con Pirlo, dandogli fiducia e provando a correggere gli errori di gestione della stagione che, per circostanze, episodi e sfortuna, è stata la più difficile degli ultimi anni”.

Lo scrive Tuttosport parlando delle scelte della Juventus per la prossima stagione. Agnelli ha voglia di confermare Pirlo per dimostrare di non essersi sbagliato a sceglierlo.

“Perché, sotto sotto, Andrea Agnelli ha davvero voglia di confermarlo sulla panchina della Juventus, per vederlo vincere lo scudetto della prossima stagione e dimostrare a tutti i critici che tenere duro nelle tempeste paga e, soprattutto, che la scelta di nove mesi fa non era sbagliata”.

Non ci sarebbero tensioni tra allenatore e squadra.

“La sensazione è che in questo momento non ci siano fratture personali fra Pirlo e lo spogliatoio, come le esultanze di Udine hanno dimostrato. Se da una parte è evidente che il gioco che aveva i test a Pirlo all’inizio della stagione non viene messo in pratica da tre mesi a questa parte, dall’altra non c’è una fronda contro il tecnico”.