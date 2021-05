Sky: Spalletti in pole per il Napoli, Allegri aspetta il Real

Per Marchetti il futuro di Max è legato a quello di Zidane e poi c’è anche la Juve. Galtier invece resterà in Francia

Il campionato è oramai al termine e la prossima panchina del Napoli è in bilico. Appare oramai scontato l’addio di Gattuso e per il prossimo anno si fanno diversi nomi, da Massimilano Allegri a Luciano Spalletti, passando per Cristoph Galtier. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport considera in pole position ancora Spalletti

“Secondo le informazioni che abbiamo Spalletti potrebbe essere l’erede di Gattuso, se dovesse arrivare migliorerebbe ulteriormente questo cammino, non è tutto perso. In un contesto di continuità però è un peccato”

Per quanto riguarda Allegri invece c’è il Real all’orizzonte

“Non vedo il Napoli in vantaggio, c’è il Real Madrid. Dipenderà molto da quello che deciderà Zidane. Se dovesse andar via Allegri è il primo nome. Bisognerà capire poi cosa succede in casa Juventus. Se il Napoli è interessato però non dici di no a prescindere. A oggi però vedo favorito il Real Madrid”

Per quanto riguarda il francese invece, che dovrebbe lasciare il Lille

“Cambierà squadra ma rimarrà in Francia”