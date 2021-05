Sky: «Non c’è ottimismo sul rinnovo di Donnarumma e Calhanoglu»

Il giornalista di Sky Sport, Manuele Baiocchini, ha parlato della situazione relativa ai rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu con il Milan. Secondo quanto ha riferito, non ci sarebbe troppo ottimismo, per nessuno dei due.

“Allora diciamo che non c’è ottimismo su nessuna delle due. Tanto meno su quella di Calhanoglu che in settimana parlerà con gli Arabi del club qatariota. Però il Milan vuole fare un giro di telefonate, un ultimo tentativo, per capire se Calhanoglu e Donnarumma hanno cambiato eventualmente prospettiva dopo la conquista della Champions League. Se dovessero rimanere delle proprie opinioni cioè puntare a fare una trattativa economica per chiedere più soldi troverebbero una porta chiusa da parte del Milan che le offerte le ha fatte e non si cambiano neanche con la Champions. Però il Milan vuole capire l’umore di questi due giocatori se dopo la conquista della Champions League hanno voglia di restare al Milan. A quel punto si aprirebbe la possibilità di restare soprattutto su Donnarumma al quale il Milan chiaramente tiene particolarmente per tutto quello che è il trascorso di Gigio”.