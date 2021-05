Serie A pronta a far rientrare la bufera Superlega in cambio della riapertura del discorso sui fondi

I sette club contrari ai fondi riaprono al dialogo per la media company. Lo scrive il Corriere dello Sport. E questo ha delle conseguenze anche in merito alla Superlega e alle punizioni per Juve, Milan e Inter.

“La riapertura del discorso fondi per far rientrare la bufera Superlega. In queste ore, in Lega, si sta consumando questa sorta di scambio. I 7 club contrari ad affidarsi alla cordata Cvc-Advent-Fsi hanno dato, infatti, la disponibilità a far ripartire discussioni e trattative per la media company. E così le ‘conseguenze’ minacciate per Juventus, Inter e Milan, che avevano sposato la Superlega, sembrano già destinate a rientrare”.