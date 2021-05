Sarri alla Roma per 3,5 milioni ma vuole un coinvolgimento totale

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa tra Sarri e la Roma. Trattativa che non può essere considerata chiusa.

Tiago Pinto, supportato dai Friedkin, ha individuato in Sarri il profilo ideale per il piano di ristrutturazione che ha in mente la Roma; Sarri, da parte sua, è tentato dall’idea di rientrare in una metropoli italiana dopo l’anno sabbatico e gradisce il trasferimento nella capitale anche per la distanza relativa da casa.