Repubblica: Superlega, martedì ci sarà la resa dei conti fra i presidenti di Serie A

I club di Serie A hanno rimandato a martedì prossimo la discussione della questione Superlega. Repubblica scrive che si tratterà di una vera e propria resa dei conti.

“Martedì a Palazzo Parigi a Milano i club di Serie A si sono dati appuntamento. Senza il presidente Dal Pino, senza l’ad De Siervo. Non è un’assemblea ufficiale, piuttosto un regolamento di conti. Una sfida all’O.K. Corral: basta videocall, incontriamoci di persona. I conti aperti sono parecchi. E danno la fotografia dello stato di salute del calcio italiano. In discussione soprattutto gli strascichi della Superlega. La Figc ha incassato i complimenti di Ceferin per la clausola che priva della licenza i ribelli: se giochi la Superlega, sei automaticamente fuori dalla Serie A. Il presidente dell’Uefa ha poi contattato le Leghe interessate, per capire quali strade stanno adottando: solo la Premier ha un piano di sanzioni (pecuniarie) per i ribelli. Difficile applicare il “modello Italia” alla Spagna. Sette dei 12 club ribelli avrebbero già in tasca un accordo per chiudere la partita, l’ottavo sarebbe l’Inter, che rivendica di non aver completato l’affiliazione e conta di cavarsela presto con una multa. Juve e Milan, con Barcellona e Real, resistono: Ceferin ne vuole la resa incondizionata e ufficiale”.