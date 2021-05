Ranieri-Samp, rinnovo in bilico. C’è distanza sulle cifre e sulla durata del contratto

Sul Secolo XIX. Ferrero propone un contratto annuale ad una cifra inferiore a quella che incassa adesso il tecnico. Lui, invece, vorrebbe un biennale

Tra la Sampdoria e Ranieri ancora non c’è un accordo per il rinnovo. Il Secolo XIX scrive che non è un segnale positivo, anzi.

“C’è, di fondo, una differenza economica da colmare e questo si era intuito da tempo. Ma è emersa anche una differenza temporale. Ferrero lunedì scorso al Mugnaini è stato chiaro, ‘gli faremo una proposta per un anno’, lasciando trasparire ottimismo. Soluzione però che a Ranieri non va bene, perché di anni se ne aspetta almeno due. Qui il margine di manovra ipotizzabile potrebbe al limite essere un ‘uno+uno’, cioè un rinnovo automatico al 2023 legato a un risultato di classifica ma facilmente raggiungibile, tipo la salvezza”.

Ferrero ha provato a contattare altri allenatori, nella volontà di risparmiare, ma poi, scrive il quotidiano genovese, si sarebbe convinto di continuare con Ranieri.

“Ma la proposta che presenterà al tecnico, a quanto dice, sarà per un solo anno e a una cifra inferiore rispetto alla attuale, anche a causa della crisi da Covid. Parametrata sullo stipendio medio di un allenatore della Sampdoria, si può ipotizzare sul milione e mezzo più la conferma del bonus piazzamento che già aveva (scudetto, Champions League, Europa League, salvezza). Ranieri, consapevole del difficile periodo, è disposto sì a venire incontro al presidente ma sempre aspettandosi una proposta che rispetti il suo curriculum, la sua dignità e quello che ha fatto alla Samp: una salvezza da ricordare e una stagione da parte sinistra”.

Un biennale compenserebbe lo sconto e non indebolirebbe la sua posizione all’interno dello spogliatoio.