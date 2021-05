Marca: il Real Madrid pensa a Luis Campos come ds, l’alternativa è Giuntoli

Il quotidiano spagnolo riporta che Florentino Perez è pronto ad inserire un direttore sportivo nell’organigramma del club e uno dei nomi valutati è Cristiano Giuntoli

È tempo di novità, per il Real Madrid, che si prepara a modificare l’assetto del club per essere pronto alle nuove sfide. Marca riferisce che Florentino Perez pensa di inserire un direttore sportivo e in tal senso i nomi sono due: Luis Campos e Cristiano Giuntoli.

I cambiamenti non riguardano solo la panchina e i giocatori. Nelle alte sfere non si esclude di rafforzare la gestione sportiva, di cui ora è principalmente responsabile José Angel Sanchez, direttore generale, e Juni Calafat. In tal senso l’uomo scelto sarebbe Luis Campos. Nulla è stato ancora, ma è questo il direttore sportivo che è sotto i riflettori (l’altra alternativa sul tavolo è Cristiano Giuntoli del Napoli).