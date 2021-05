Lo strano caso di Tuchel, il grande allenatore “invisibile” (pure in Germania)

Non ha l’appeal di Klopp o di Guardiola, ma è finale di Champions e in patria scrivono: “Forse è il caso di riconoscergli il giusto valore”

In un momento in cui gli allenatori top-manager si stanno prendendo una buona parte dei titoli del calcio, Thomas Tuchel è finale di Champions League. E pare non ci sia. Guardano tutti Pep Guardiola, non senza svariati motivi.

“E’ giunto il momento di ammirare il suo lavoro”, titola la Suddeutsche Zeitung. Visto che l’identificazione delle grandi squadre coi grandi allenatori è diventata una prassi, è il caso scrivono i tedeschi di dare il giusto valore al più sottostimato dei tecnici d’alto bordo. Sul fatto che sia sottostimato nonostante la carriera verticistica c’è poco dubbio.

Tuchel non ha l’appeal di Jürgen Klopp. Il quale, nonostante lavori in Inghilterra da sei anni, rimane un testimonial costante nella vita quotidiana tedesca. Tuchel – scrive la Suddeutsche – ha allenato i migliori club del calcio internazionale per diversi anni, ma non ha lasciato traccia nella televisione commerciale. E probabilmente non cambierà molto, nemmeno se dovesse vincere la Champions con il Chelsea.

Dopo il Dortmund, Tuchel ha ampliato all’estero il suo già straordinario repertorio. Al Paris Saint-Germain ha imparato a trattare con le pop star. Ma in Germania resta sempre marginale: parlano tutti di Klopp, Flick e Nagelsmann. Tuchel se ne sta in disparte.

Eppure la sua sagacia tattica gli è ampiamente riconosciuta. Paga semmai il low-profile e quell’aspetto da mezzo intellettuale. Ha trasformato il Chelsea in un’unità disciplinata, affascinante e funzionale a tempo di record. Non gli resta che vincerla quella coppa, magari gli fanno fare la pubblicità di una birra. Come Klopp.