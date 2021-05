Libero: il Napoli tenta Allegri, se Agnelli confermasse Paratici e Nedved sceglierebbe l’azzurro

La rosa del Napoli è la più ambita dai tecnici in pausa. Nel caso di arrivo di Max all’ombra del Vesuvio, Spalletti sarebbe libero di ammiccare alla Juventus

Su Libero, Claudio Savelli spariglia le carte. Nel calciomercato degli allenatori, nelle ultime settimane, Spalletti viene dato in pole per la panchina del Napoli e Allegri per quella della Juve. E se invece fosse il contrario, con Allegri in azzurro e Spalletti in bianconero?

“Spalletti flirta da tempo con il Napoli, là dove Sarri è escluso per motivi di minestre riscaldate e scadute. Ma la rosa partenopea è, per età e qualità, la più ambita dai tecnici in pausa: e se fosse la sfida ideale per Allegri? Lo diventerebbe soprattutto nel caso in cui Agnelli dovesse confermare Paratici e Nedved nella sala di comando della Juventus, due con cui Max non tornerebbe volentieri in affari. Se Pirlo cogliesse la Champions, a maggior ragione, potrebbe prevalere in casa bianconera l’idea di perseverare con la stessa “triade”. Allegri, a quel punto, accarezzerebbe la pazza idea: allenare per De Laurentiis, su cui nutriva dubbi”.

E Spalletti?

“Dovesse saltare Pirlo, e Max occupare il posto nel Golfo, Luciano sarebbe libero di ammiccare a Torino. In fondo sarebbe l’ideale alternativa ad Allegri perché, come lui, è un navigato gestore di risorse. Ma dalla sua avrebbe una sana differenza: la Juve sarebbe il climax della carriera, non un ritorno al passato”.