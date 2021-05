L’audio di De Laurentiis: «Mai parlato con Conçeicao, prenderemo un italiano»

Il presidente del Napoli a RTP: «Abbiamo molte opportunità, decideremo in 20 giorni».

Su Twitter, Simone Guadagno pubblica l’audio dell’intervista rilasciata oggi dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a RTP.

E’ vera la storia di Conceiçao allenatore del Napoli?

«No, non è vera».

Perché no?

«Mai parlato con lui, mai negoziato. Vogliamo un italiano. Abbiamo molte opportunità, decideremo in 20 giorni».

Perché non Sergio?

«Perché non è nella mia selezione. E’ un buon allenatore ma vogliamo un italiano».

#Napoli, Aurelio #DeLaurentiis a RTP: “Conceição? Non è vero, non ci ho mai parlato. Vogliamo un italiano. Ci sono molte opportunità, decideremo entro 20 giorni. #Conceição non è sulla mia lista. È un buon allenatore, ma ne vogliamo uno italiano” pic.twitter.com/wxusZ2RBAU

— Simone Guadagno (@SimoneGuadagnoo) May 25, 2021