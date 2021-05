L’Atletico vince partita e Liga. Zidane a un passo dall’addio?

La squadra di Simeone trionfa in rimonta contro il Valladolid grazie alle reti di Correa e Suarez.

Clamoroso finale nella Liga spagnola. L’Atletico Madrid vince contro il Valladolid per 2 reti a 1 e si aggiudica il titolo di campione della Liga.

Un finale di campionato avvincente e inaspettato. La squadra di Simeone si piazza davanti al Real Madrid, con due punti di distanza (86 contro 84), dopo un inizio in salita. Alla fine del primo tempo conduceva il Valladolid, grazie alla rete di Pino al 20′. Poi, nella ripresa, il ribaltone. Prima il pareggio, grazie al gol di Correa dopo una serpentina nello stretto (al 57′). Poi con Suarez, che al 67′ ha siglato il 2-1 regalando la vittoria alla squadra e il titolo al club.

A Valdebebas, il Real Madrid ha vinto 2-1 contro il Villareal. Per il Villareal segna Pino al 20′, per il Real Benzema all’87’ e Modric al 92′. In precedenza, a Benzema il Var aveva annullato un gol per fuorigioco millimetrico.

Potrebbe essere stata l’ultima partita di Zidane sulla panchina del Real Madrid. Per la sua panchina, se dovesse lasciare, i successori più gettonati sono Raul e Allegri.