L’agente di Osimhen: «Spalletti è un top coach, Victor deluso per il Verona»

L’agente di Osimhen: «Spalletti è un top coach». A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto William D’Avila agente di Victor Osimhen. Si è mostrato entusiasta di Spalletti:

Sarà ottimo avere un top coach come Spalletti. Si giocherà col 4-2-3-1 e l’attaccante sarà Victor. Il suo futuro è a Napoli. È deluso per il pareggio col Verona e la conseguente mancata qualificazione in Champions League, ma l’Europa League è un torneo prestigioso. Victor era convinto che il Napoli potesse battere il Verona. Non abbiamo parlato della partita, lui adesso è in Nigeria con la famiglia, poi andrà in Nazionale e quindi in vacanza.