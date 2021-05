La supplente che salva Marcelo lo scrutatore: “Vai a giocare la Champions, qui ci penso io”

Il laterale del Real s’è presentato regolarmente al seggio, ma poi una donna lo ha “liberato” prendendo il suo posto: partirà col resto della squadra per Londra

Marcelo, di professione campione, è stato convocato come scrutinatore al Liceo Europeo de la Moraleja per le elezioni locali. Non si è potuto sottrarre, il laterale brasiliano del Real. Nonostante avesse un impegno: la semifinale di ritorno di Champions contro il Chelsea. Ma Marcelo ci sarà, e partirà per Londra con la squadra. Grazie ad una donna, una “supplente” che s’è offerta di lavorare al posto suo.

Marcelo, raccontano i media spagnoli, è arrivato puntuale, ha timbrato il cartellino per così dire, e poi è tornato a casa. Secondo LaSexta, la donna assegnata come secondo sostituto, venuta a sostituire Marcelo, si è offerta di svolgere anche le sue mansioni, liberandolo.