Marcelo potrebbe saltare Chelsea-Real perché deve fare lo scrutatore al seggio elettorale

Il laterale è stato convocato per le elezioni per l’Assemblea di Madrid, che si tengono il giorno prima della semifinale Champions. Il Real farà ricorso

Marcelo potrebbe saltare il ritorno della semifinale di Champions League a Londra contro il Chelsea, perché è stato convocato come scrutatore al seggio elettorale per le elezioni per l’Assemblea di Madrid. Una chiamata “vincolante” anche se di professione fai il campione di calcio e giochi per il Real.

Il Mundo Deportivo scrive infatti che la documentazione prodotta dall’ufficio legale del Real per far esonerare Marcelo è stata respinta. La giunta sostiene che il giocatore potrebbe raggiungere Londra nel giorno del match, il 5 maggio, il giorno dopo le elezioni. Il Real farà ricorso per far sì che Marcelo parta con i compagni.

Il 5 aprile, scrive il Mundo, si è tenuto il sorteggio per il seggio elettorale. I presidenti e i membri designati hanno avuto un periodo di sette giorni “per addurre motivazioni giustificate e documentate che impediscono loro di accettare la carica”.

C’è anche un precedente in Spagna: due anni fa, il Levante è riuscito a liberare il portiere Aitor Fernández chiamato da un seggio elettorale nelle elezioni del novembre 2019, riuscendo a schierarlo contro l’Athletic Bilbao.