La pallavolista incinta: «Il mio club ha ritirato la citazione, è un segnale forte per le donne»

Il Pordenone Volley si tira indietro a pochi giorni dall’udienza. A La Stampa Lara dichiara: «L’amarezza resta, ma era importante che la causa non entrasse nemmeno in un tribunale»

Lara Lugli ha vinto. La pallavolista 41enne era stata citata in giudizio dal suo club, il Pordenone Volley, dopo aver annunciato di essere incinta. Ora il club friulano ha ritirato la citazione, a pochi giorni dall’udienza fissata in tribunale. Lo scrive La Stampa, che riporta le parole di Lara.

«È una grande vittoria per tutti ed era molto importante che questa causa non entrasse nemmeno in un tribunale a dimostrazione della sua infondatezza. È un forte segnale per le donne, non solo atlete, che si trovano a dover affrontare queste situazioni assurde».