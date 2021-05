La Fiorentina ha rotto con Gattuso, punta dritto su Sarri

Troppo esose le richieste tecniche di Gattuso. I viola ora si stanno dedicando esclusivamente a Sarri: in queste ore c’è solo il nome sul tavolo

Mourinho alla Roma è stato un uragano. Parte tutto da lì. Tra i ricchi funziona così. Vince chi si guadagna i riflettori, chi conquista l’occhio di bue cinematografico. E portando Mourinho i Friedkin si sono messi al centro della scena. Poi il campo dirà la propria verità. Ma negare il colpo vorrebbe dire vivere su Marte.

Tutti gli altri presidenti sono rimasti spiazzati. Tutti, nessuno escluso. A partire da De Laurentiis. Fino a club che per ora sono ancora ai margini del calcio italiano come ad esempio la Fiorentina. Commisso è molto attivo sul versante infrastrutture, fin qui però la squadra non ha compiuto alcun salto di qualità. Non si è ancora salvata, tra l’altro.

Continuano a circolare voci su Gattuso e la Fiorentina. In realtà, a quanto risulta al Napolista qualsiasi abbozzo di trattativa è stato interrotto. Gattuso ha fatto richieste da capogiro, non economiche per sé, ma per la Fiorentina. Richieste da club di Champions. Commisso e i viola hanno quindi rotto col tecnico calabrese. Non è decollata nemmeno la trattativa con De Zerbi. Il sogno dei viola si chiama Maurizio Sarri. Anche lui, ovviamente, desidera investimenti importanti. Potrebbe nascere un progetto in grado di stimolare Sarri e l’ambiente. Commisso sa che per lui è la grande occasione.