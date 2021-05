Il Giornale: Agnelli vuole assegnare ad Allegri compiti da manager all’inglese

Il tecnico avrebbe voce in capitolo su acquisti e cessioni. L’addio a Paratici, che sarà sostituito da Cherubini, va in questa direzione

Ieri la Juventus ha congedato Fabio Paratici. La strada per l’arrivo di Massimiliano Allegri sembra tracciata. L’idea del club, scrive Il Giornale, è quella di assegnare al tecnico di Livorno compiti simili a quelli di un manager all’inglese.

“E si vorrebbero assegnare ad Allegri compiti più ampi, quasi da manager inglese: il tecnico (attratto comunque anche dall’ipotesi Real Madrid e sul quale l’Inter ha rilanciato pesantemente dopo l’addio di Conte, anche se Max preferirebbe il progetto tecnico dei bianconeri di fronte alla cura dimagrante imposta da Zhang all’Inter), avrebbe insomma voce in capitolo alla voce acquisti-cessioni, come invece non era accaduto durante la sua precedente esperienza. Ne consegue che Ronaldo va ormai considerato sulla lista dei partenti, mentre potrebbe risalire posizioni Dybala, peraltro in scadenza di contratto nel 2022 e sul quale si registra un forte interessamento dell’Atletico Madrid. Ci sarà tanto lavoro da fare, indubbiamente: Federico Cherubini, alla Juve dal 2012, sarà il successore di Paratici, firmerà un triennale a breve, dopo aver guidato il settore giovanile, prima di dedicarsi alla creazione dell’Under 23 che dal 2018 disputa la serie C”.