Gazzetta: Spalletti al Napoli anche senza Champions, continui contatti con De Laurentiis

Continui contatti col presidente. Ha fatto colpo su di lui con le sue idee di gioco. È un cultore del 4-2-3-1

Spalletti al Napoli anche senza Champions. La Gazzetta dello Sport, con Mimmo Malfitano, fa il punto sul futuro dell’allenatore del Napoli. Chiarisce, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il rapporto con Gattuso è finito, che il presidente non ha mai avuto alcuna intenzione di rinnovare il contratto al tecnico calabrese, che non ha affatto gradito le esternazioni tv contro di lui né la gestione della squadra nei mesi invernali. Gattuso è il passato. Il futuro chi sarà? I sondaggi per il futuro allenatore sono cominciati a gennaio.

La Gazzetta ribadisce che in pole position c’è Luciano Spalletti.

Il profilo del tecnico toscano pare quello più convincente, per l’esperienza che ha e, soprattutto, perché anche lui è un cultore del 4-2-3-1, il modulo attuale, sul quale è stato costruito l’organico. (…) Spalletti ha fatto colpo su De Laurentiis, con le sue idee di gioco e la sua capacità di gestire i giovani. I due sono in contatto e stanno valutando le modalità per accordarsi. L’ingaggio di Spalletti dovrebbe prescindere dal futuro europeo del Napoli: all’ex tecnico dell’Inter verrà affidato il progetto anche senza Champions.

Le alternative, sullo sfondo,, restano Italiano e Juric.