Gazzetta: per Ibra si parla di stop di tre-quattro settimane, campionato chiuso

Zlatan Ibrahimovic è alle prese con un nuovo infortunio. Dopo la coscia, il polpaccio e l’adduttore, stavolta tocca al ginocchio.

La Gazzetta dello Sport scrive:

Alla vigilia della partita con il Torino, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, aveva lasciato aperta la possibilità che lo svedese rientrasse contro l’Atalanta. Ma la situazione sembra più grave del previsto.

“In realtà le voci si sono rincorse per tutta la giornata e la lieve distorsione non è così lieve: non ci sono diagnosi ufficiali, ma si parla di tre, anche quattro settimane. In queste condizioni è praticamente impossibile rivedere in campo Ibrahimovic anche il 23 a Bergamo, in una partita che ovviamente il Milan si augura sia ininfluente per la qualificazione alla Champions League”.