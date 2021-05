Gazzetta: Napoli-Kaio Jorge, un quinquennale a 3 milioni a stagione

Il suo manager arriverà in settimana per trattare con Giuntoli. La richiesta del Santos è tra i 10 e i 15 milioni, ma il Napoli non vuole andare oltre i 10

La settimana prossima il manager di Kaio Jorge arriverà in Italia per incontrare il ds del Napoli Cristiano Giuntoli. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti gli azzurri stanno studiando il modo per battere la concorrenza dell’Atletico Madrid ed assicurarsi il giovane campione brasiliano che ha un contratto col Santos in scadenza il 31 dicembre.

Il Napoli preferirebbe trovare un accordo col calciatore ed aspettare la scadenza del contratto per portarlo in squadra, ma Jorge vuole essere ceduto prima per permettere alla società, in crisi finanziaria, di guadagnarci.

Il club brasiliano chiede dai 10 ai 15 milioni di euro, il Napoli non vorrebbe andare oltre i 10, perché poi a questa cifra, dovrà aggiungere l’ingaggio del giocatore (3 milioni di euro per i prossimi cinque anni) e le commissioni da pagare al procuratore che non sono state ancora quantificate