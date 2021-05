Gazzetta: l’obiettivo è aprire gli stadi al 50% per la prossima stagione

Gli Europei e la Coppa Italia saranno un esperimento importante in vista della prossima stagione per il ritorno del pubblico

Il campionato sta per volgere al termine, il prossimo comincerà il 22 agosto e in mezzo ci saranno gli Europei. Sono mesi importanti per il calcio che cerca di tornare alla normalità, compatibilmente con il miglioramento della situazione epidemica.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo per la Serie A è riportare i tifosi agli stadi per il 50% della capienza. Il primo importante esperimento sarà la finale di Coppa Italia di mercoledì, dove il Mapei Stadium aprirà al 20%.