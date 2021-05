Gazzetta: Juve, trattative private con i calciatori per posticipare il pagamento di alcune mensilità

In alcuni casi si tratta di marzo, aprile, maggio e giugno 2021, come accadde già nel 2019-20

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la Juventus sta conducendo trattative private con i suoi calciatori per chiedere loro di differire il pagamento di alcune mensilità di questa stagione alla prossima. In alcuni casi si tratta di marzo, aprile, maggio e giugno 2021.

“A proposito di contratti, da seguire le evoluzioni delle trattative individuali con i calciatori della rosa attuale. La Juve in queste settimane ha chiesto a tutti di posticipare il pagamento di alcune mensilità, in alcuni casi quattro, da marzo a giugno 2021. Una richiesta simile a quella del 2019-2020, che portò a una rinuncia collettiva. Anche da qui può arrivare parte dei risparmi utili in chiave bilancio”.