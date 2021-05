Gazzetta: il patto di Ringhio con Commisso verrebbe sospeso in caso di chiamata dalla Juve

Tutto può accade sulla panchina della Juve, dall’arrivo di Zidane alla permanenza di Pirlo, ma restano vive anche le ipotesi Inzaghi e Gattuso

Agnelli aspetta le mosse del Real per provarci sul serio con Zidane. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi su quale sia la prima scelta per la prossima panchina della Juve, ma bisognerà attendere gli incastri dalla Spagna e il futuro della Juve. Perché è chiaro che se i bianconeri non dovessero conquistare l’accesso alla prossima Champions sarebbe difficile che Zidane possa accettarne la guida.

Anche le quotazioni di Pirlo però stanno riprendendo quota

Nell’ambiente bianconero non danno nulla per scontato, ma si ricorda come la stima di Andrea per il Maestro sia stata il motore di questa scelta un anno fa. La storia potrebbe ripetersi, nonostante le ammaccature di questi mesi nello spogliatoio della Continassa

Tutto può ancora succedere e allora la Juve mantiene le orecchie aperte

Ecco perché in queste fasi convulse riprendono quota quelle voci che vedevano in passato Simone Inzaghi e Rino Gattuso nei fari bianconeri il patto di Ringhio con Commisso verrebbe fatalmente sospeso in caso di chiamata da Torino