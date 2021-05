Gazzetta: il Napoli si prepara all’affondo decisivo su Francisco Montero

Secondo quanto scrive la Gazzetta, il Napoli del futuro potrebbe ripartire con, al centro della difesa, Manolas e Rrahmani, certi della loro permanenza in azzurro. Intanto, però, Giuntoli tratta Francisco Montero, 22enne difensore centrale di proprietà dell’Atletico Madrid ma in prestito al Besiktas.

“L’interesse del Napoli è stato confermato anche dal procuratore del giocatore, Alejandro Camano, che è in contatto con il ds napoletano. Un profilo interessante, dunque, che rientra nella politica dei giovani imposta ai suoi collaboratori da Aurelio De Laurentiis. Il ragazzo è un nazionale Under 21 spagnolo e dopo l’esperienza in Turchia, sarebbe entusiasta di trasferirsi a Napoli. Giuntoli dovrà vincere, però, la resistenza dell’Atletico e di Diego Simeone che vorrebbe inserire Montero nell’organico per la prossima stagione. A fine campionato si provvederà all’affondo decisivo”.