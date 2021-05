Gazzetta: il Napoli dovrà ridurre gli ingaggi tra il 30 e il 40%

Il Napoli del futuro: Koulibaly può partire per 50-60 milioni. Nel mirino Kaio Jorge, il centrale difensivo Moreno e il centrocampista De Ketelaere

La Gazzetta fa anche il punto sul calciomercato degli azzurri e scrive che l’obiettivo è la riduzione del monte ingaggi tra il 30 e il 40%. Saranno acquistati calciatori giovani. Giuntoli – che ha ancora tre anni di contratto col Napoli – è su Kaio Jorge la stellina brasiliana del Santos protagonista del mondiale under 17. Nel mirino anche Charles De Ketelaere ventenne centrocampista del Bruges che dovrebbe rimpiazzare Fabian Ruiz destinato a partire. La Gazzetta scrive anche di Francisco Moreno, 22 anni, difensore centrale dell’Atletico Madrid in prestito al Besiktas. Dovrebbe prendere il posto di Maksimovic. Resta poi da definire la posizione di Koulibaly che potrebbe comunque andar via per 50-60 milioni: piace a Liverpool e Barcellona.