Gazzetta: i fedelissimi di Spalletti per rinforzare il Napoli

L’edizione online de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli, al momento la maggior parte degli obiettivi ha già lavorato con Luciano Spalletti.

Piace l’esterno del Chelsea e della Nazionale, l’italo-brasiliano Emerson Palmieri, così come è svincolato un altro mancino: Danilo D’Ambrosio neo campione d’Italia. Entrambi hanno già lavorato con Spalletti. Come Matias Vecino, centrocampista uruguaiano dell’Inter che potrebbe rinforzare la mediana dopo la partenza di Bakayoko (tornato al Chelsea, era in prestito). In difesa occhi puntati anche sul centrale argentino Marcos Senesi del Feyenoord: un classe ‘97 che ha fatto molto bene negli ultimi due anni.