Gasperini: “L’Atalanta non potrà mai vincere lo scudetto con questi meccanismi”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della gara con il Parma.

In questo periodo si gioca con un clima e con una pressione diversa, chi entra con mentalità ed energie giuste può fare la differenza. È un calcio sicuramente diverso rispetto a dicembre. La qualità della rosa è importante, lo è chi gioca titolare e chi entra dalla panchina. Non è una penalizzazione subentrare o uscire, Zapata e Ilicic non hanno demeritato, ma Muriel, Pasalic e Pessina se sono motivati sanno creare azioni pericolose. Dobbiamo anche fare i conti con tre partite in sei giorni, anche questo è da considerare.

Siamo molto contenti e soddisfatti di quanto fatto finora. Poteva anche andare peggio in alcune occasioni. Fermo restando che ogni partita può essere decisiva.

È difficile per una società come l’Atalanta vincere lo scudetto, c’è sempre una disparità economica con le grandi. L’obiettivo deve essere migliorarsi sempre, cercando di posizionarsi in alto, ma non potrà mai con questi meccanismi e criteri con l’ambizione di vincere il campionato. Superlega? C’è ancora molta incertezza nelle coppe e nei campionati.

Malinovskyi ha fatto le cose migliori giocando da attaccante, ma ha le caratteristiche per giocare anche da trequartista.

Futuro? Ho un contratto lunghissimo con l’Atalanta e sto veramente bene qui. Non c’è nessun tipo di contatto al momento. Se dovesse cercarmi qualcuno ne parlerei prima con il mio presidente e in ogni caso sempre a fine campionato.