El Chiringuito lancia la suggestione Conte al Real Madrid

La trasmissione vicina all’ambiente madrileno ragiona sulla possibilità. L’allenatore era stato già considerato in passato dal club

Su Twitter El Chiringuito, trasmissione di Madrid in onda su La Sexta vicina a Florentino Perez, lancia la suggestione Antonio Conte al Real Madrid. Il tecnico era già stato avvicinato dal club ma non fu disponibile a subentrare in corsa.

Nulla più di un’associazione di immagini al momento, con la frase “Conte, opzione reale?”. È una delle tante reazioni che ci saranno dal momento in cui è diventata di dominio pubblico la probabile separazione tra Antonio Conte e l’Inter, dopo la scelta del club di ridimensionare i costi e ottenere nuovi fondi dalla cessione di calciatori importanti sul mercato.

🤔 CONTE: ¿OPCIÓN REAL? 👉 Te contamos la ÚLTIMA HORA a las 15:10 en #JUGONES @laSextaTV 🚨. pic.twitter.com/OKW9IzOIHy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 26, 2021