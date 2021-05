Doveri e Mazzoleni non sono stati designati per il turno infrasettimanale

Rizzoli manda Massa (un internazionale) ad Atalanta-Benevento. Calvarese dirigerà la sfida tra Napoli e Udinese

Dopo i fatti di Benevento–Cagliari, che hanno creato fortissime polemiche da parte della società campana, Nicola Rizzoli ha deciso di non inserire nelle designazioni per il turno infrasettimanale né l’arbitro Daniele Doveri né il Var Pro Mazzoleni, autori dell’episodio contestato al Vigorito.

La prossima gara dei giallorossi, contro l’Atalanta, sarà diretta dall’internazionale Massa, praticamente il miglior arbitro disponibile in questo momento considerando l’assenza di alcuni effettivi per un raduno Uefa in vista dei prossimi Europei. Una scelta probabilmente dettata da quanto accaduto a Benevento, per una gara che non rientra nel coefficiente maggiore di difficoltà. Al Var ci sarà Di Paolo.

La partita tra Napoli e Udinese, valida per la 36^ giornata di campionato, sarà diretta dall’arbitro Calvarese di Teramo. Gli assistenti saranno Vecchi e Perrotti, il quarto uomo Pezzuto. Al VAR ci saranno Nasca e De Meo.

Tra le altre designazioni, Inter-Roma a Chiffi e Torino-Milan a Guida.