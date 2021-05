Daily Mail: il ritorno di Lukaku al Chelsea avrebbe tutto il senso del mondo

Il belga sogna di lasciare il segno a Londra, ai Blues serve un grande attaccante. Il costo dell’operazione sarebbe di poco oltre i 103 milioni di euro

Quando Romelu Lukaku è arrivato dall’Anderlecht al Chelsea nel 2011 era un giocatore alla ricerca della grande occasione, rapito dal mito di Didier Drogba. Purtroppo non funzionò: nelle sole 12 partite giocate con i Blues in Premier non riuscì nemmeno a segnare. Cosa strana, per chi con la maglia dell’Inter ha collezionato 61 reti in 91 presenze.

Secondo il Daily Mail, le ultime notizie che arrivano da Londra raccontano che il Chelsea vorrebbe acquistare nuovamente il giocatore. Il costo sarebbe di circa 90 milioni di sterline, pari a poco più di 103 milioni di euro.

“L’operazione avrebbe senso per tutte le parti” scrive il quotidiano inglese. Il giocatore ha sempre voluto diventare grande al Chelsea, molte delle responsabilità potrebbero essere attribuite all’esperienza negativa di Villas–Boas. Gli inglesi hanno bisogno di un grande attaccante e un giocatore come Haaland è fuori mercato.