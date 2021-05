Corsport: tra Insigne e il Napoli distanze incalcolabili

Non si è mosso ancora nulla per il rinnovo del capitano e Spalletti potrebbe trovarsi a rivivere una situazione analoga a quella con Totti e Icardi

Il Corriere dello Sport scrive dello strano caso del capitano del Napoli. Lorenzo Insigne ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2022 e 395 giorni appaiono pochi per non avere ancora un rinnovo

Tra il Napoli e il suo calciatore più carismatico esistono distanze incalcolabili, perché una trattativa vera, autentica, al di là delle manifestazioni reciproche non è mai cominciata: il pericolo di ritrovarsi nel cuore di una vicenda delicata diventa sempre più (sur)reale.

Il Napoli deve abbassare il suo monte ingaggi, mentre Insigne, che sperava di chiudere la sua carriera in azzurro deve fare i conti con l’ultimo contratto della sua carriera, dal momento che compie 30 anni. Il rischio dunque è che ci si trovi in una palude dalla quale uscire sia difficile. Difficoltà che tira in ballo anche il nuovo tecnico Spalletti

che adesso si ritroverà, suo malgrado, a convivere con una situazione che tra la Roma e l’Inter e tra Totti e Icardi gli è divenuta abituale