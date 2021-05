CorSport: Napoli, le strategie in uscita sono nelle mani di De Laurentiis

A Spalletti la rosa piace, ci sarà solo qualche accorgimento. Il tecnico ancora non sa se potrà contare su Koulibaly, Fabian e Insigne, il cui rinnovo è un punto interrogativo

A Spalletti la rosa del Napoli piace, occorrerà apportare solo qualche accorgimento. Il Corriere dello Sport scrive che molto dipenderà dalle conferme, in primis quelle di Fabian, Koulibaly e Insigne.

“Spalletti non sa ancora se potrà contare su Koulibaly, che dal canto suo ha chiesto un colloquio con De Laurentiis, in merito al futuro, e su Fabian, fermo nella sua decisione di non affrontare il discorso del rinnovo da più di un anno”.