CorSport: il Psg pronto ad offrire 60 milioni per Fabian Ruiz

Il Corriere dello Sport scrive che alla lista delle pretendenti di mercato per Fabian Ruiz si è aggiunto il Psg, pronto ad offrire 60 milioni.

Il Napoli non cede, vuole prima centrare l’obiettivo Champions e poi capire che indirizzo dare al progetto.

“Fabian Ruiz appartiene a una categoria protetta, dalla quale ci si separa solo (ed eventualmente) in presenza di un’offerta capace di far vacillare. E se i cinquanta milioni dell’Atletico Madrid non sono stati sufficienti a scatenare l’imbarazzo, ipotizzarne sessanta non sa di eresia”.