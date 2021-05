Corsport: De Laurentiis ha protestato per il gol annullato a Osimhen

Si è fatto sentire con il Palazzo ed ha sottolineato che alcune anomalie possono indirizzare la stagione in un senso o nell’altro

De Laurentiis ha protestato per il gol annullato a Osimhen. Scrive il Corriere dello Sport che, oltre allo status su Instagram (nelle storie, quindi a tempo) di Edo De Laurentiis, il Napoli si è fatto sentire per il gol del 2-0 annullato a Osimhen per una spinta lieve ai danni di Godin. Sotto accusa sia Mazzoleni, che era al Var, sia l’arbitro Fabbri. Ma in quel caso il Var non può intervenire, solo l’arbitro può stabilire l’entità della spinta.

Ma De Laurentiis, Adl in questo caso, si è fatto sentire con il Palazzo ed ha sottolineato che alcune anomalie possono indirizzare la stagione in un senso o semmai in quello opposto.