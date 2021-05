CorSport: Conte dice no alle condizioni dell’Inter, si tratta su divorzio e buonuscita da 7 milioni

Il club nerazzurro ha prospettato all’allenatore un piano di 90 milioni di cessioni e un abbassamento del monte ingaggi del 15-20%. Non c’è ancora un sostituto, il tecnico verso l’anno sabbatico o il Tottenham

Il divorzio tra Conte e l’Inter è sempre più vicino. Potrebbe essere ufficializzato entro il fine settimana, scrive il Corriere dello Sport.

“Un altro giorno senza incontro è un altro giorno in cui l’Inter e Conte si riscoprono più lontani. O se preferite… più vicini alla risoluzione del contratto e all’addio. In pratica è finita… Entro fine settima sarà tutto messo nero su bianco. La linea dei tagli varata da Zhang non cambia (90 milioni di cessioni da fare; monte stipendi da ridurre del 15%) e l’ex ct è sempre più convinto che continuare con queste condizioni non si può”.

L’incontro tra il tecnico e Zhang non c’è stato ed ormai è escluso che ci sarà. Il finale è scontato.

“A questo punto è il finale (amaro) è scontato. La presenza in sede, per il secondo giorno di fila, insieme alla dirigenza dell’avvocato Angelo Capellini, l’uomo delle trattative e dei contratti, apre allo scenario dell’addio, con risoluzione dell’accordo in scadenza nel 2022″.

Antonio Conte vuole una buonuscita.

“Per andarsene pretende una buonuscita di 7 milioni netti, più o meno metà del suo salario”.

L’Inter prova a mettersi nelle condizioni di non concederla. Il tecnico, scrive il quotidiano sportivo, non è ancora stato convocato.

“Aspetta che sia il numero uno nerazzurro a chiamarlo, ma dal cellulare di Steven la telefonata non è partita. Perché? Forse perché c’è la speranza che Antonio si convinca da solo e rientri nei ranghi. O forse, ed è questa l’ipotesi più probabile, perché c’è la convinzione che andrà alla rottura e sbatterà la porta senza bisogno di una buonuscita. Di certo i termini legali della vicenda da qualche giorno sono analizzati con grande attenzione. Ballano parecchi soldi che Conte vuole e l’Inter spera di risparmiare”.

Se l’addio sarà confermato, l’Inter dovrà cercarsi un nuovo tecnico (e c’è anche l’ipotesi di un ritorno di Marotta su Allegri).

“Mentre Conte potrebbe godersi un anno sabbatico (in parte pagato da Zhang?) o imbarcarsi in un nuova avventura. In Premier League la panchina del Tottenham è ancora libera e gli Spurs stravedono per l’allenatore campione d’Italia”.