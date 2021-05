Corsera: Ruggeri a 63 anni tesserato dal Sona in serie D

Il cantautore ha realizzato il suo sogno di fare il calciatore e potrebbe giocare al fianco di Maicon.

Enrico Ruggeri a 63 anni, ha finalmente coronato il suo sogno di fare il calciatore. Il cantautore infatti è stato tesserato dal Sona, squadra veronese di Serie D, che a gennaio aveva tesserato anche Maicon, ex calciatore di Inter e Brasile. Proprio a lui e al presidente Pradella, Ruggeri aveva fatto la proposta di farlo tesserare al Sona

«Ero in ritiro con la nazionale cantanti, vicino Verona. Maicon è passato. trovarmi. Con lui c’era Paolo Pradella, presidente del Sona. Mi sono fatto coraggio e gliel’ho buttata lì: mi prenderebbe nella sua squadra?».

La sua proposta è stata accettata e adesso Ruggeri sarà il più anziano esordiente del mondo.

Nonostante si alleni due volte la settimana e sia il capitano della Nazionale cantanti, sa bene che conquistare un posto in squadra non sarà semplice con i suoi 63 anni, ma per adesso il semplice fatto di poter annusare l’aria del campo e vedere Maicon che si allena gli basta.

In campo con i ragazzi ha mostrato il piglio del leader

«Ci mancherebbe. Ho solo fatto un discorso motivazionale. Per caricarli e… per interesse personale. La squadra deve salvarsi. Se lo fa con qualche giornata d’anticipo ho più chance di giocare».

L’entusiasmo di Ruggeri è anche per il presidente Pradella che lui definisce un “presidente tifoso di altri tempi”

«Quando ero bambino andavo in via de Amicis a Milano dove c’era il negozio di uniformi di Fraizzoli, presidente dell’Inter. Spesso stava alla cassa. Ecco, io andavo lì perché c’era, potevo vederlo. Se penso ai presidenti di oggi mi vengono in mente le holding, le scatole cinesi…»